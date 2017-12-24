Заместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб запланировал отставку, которая случится через несколько месяцев, сообщила в воскресенье The Washington Post со ссылкой на источники.

Предположительно, Маккейб уходит из-за давления со стороны Республиканской партии, поскольку расследовал дело о личной переписке Хиллари Клинтон во время ее работы на посту госсекретаря. За последнюю неделю представители трех комитетов конгресса допрашивали его за закрытыми дверями.

Маккейб уходит не сейчас, а через некоторое время, чтобы получить все положенные выплаты за выслугу лет. Это станет возможным в начале марта. Сейчас ему 49 лет. По информации The Washington Post, Маккейб был правой рукой бывшего директора ФБР Джеймса Коми, ответственного за расследование дела Клинтон.

Замдиректора и его представитель отказались прокомментировать информацию.