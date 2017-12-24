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В Израиле прошли протесты против Нетаньяху

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Тель-Авива и Иерусалима вышли в субботу на акцию протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщило агентство Associated Press.

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Протесты продолжаются четвертую неделю подряд. Недовольные обвиняют Нетаньяху в коррупции. Акцию в Иерусалиме возглавил бывший министр обороны Моше Яалон. Она прошла с лозунгами "ни вправо, ни влево, только прямо".

Нетаньяху возглавляет Израиль четвертый срок. Полиция допрашивала его не менее семи раз по двум обвинениям в получении взяток и мошенничестве. Премьер-министр все отрицает.

Протесты проходят на фоне признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США. В свою очередь, Совет Безопасности не готов признавать это и считает столицей Тель-Авив.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль
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