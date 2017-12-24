Генсек НАТО предупредил об ослаблении готовности альянса к борьбе с российскими подлодками

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вооруженные силы североатлантического альянса после холодной войны снизили готовность по противостоянию операциям российских подводных лодок.

"НАТО снизило свои военно-морские возможности по окончании холодной войны", - завил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

При этом Столтенберг отметил, что "Россия инвестировала большие средства и повышение морских возможностей, особенно в области строительства подводных лодок".

Действия российских субмарин "находятся со времен холодной войны на самом высоком уровне", добавив, что они ведутся ближе к берегам стран НАТО.

Генсек сказал, что поскольку НАТО является трансатлантическим альянсом, важно обеспечить возможности транспортировки войск и техники через Атлантический океан. А для этого НАТО "нужны безопасные и открытые морские линии".