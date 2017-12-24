Главные новости
В РоссииВ Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президентыВ миреКНДР назвала новые санкции ООН актом войныВ миреЗаместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем году
В мире

Лидер КНДР призвал бороться с антисоциалистическими явлениями

Северная Корея продолжит обеспечивать "ядерное сдерживание"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - К неустанной борьбе с "антисоциалистическими элементами" и явлениями призвал северокорейский руководитель Ким Чен Ын на партийной конференции в Пхеньяне.

Он заявил, что в партийных организациях необходимо повести "революционное наступление" на антисоциалистические проявления в парторганизациях и трудовых коллективах, активизировать воспитание в духе "защиты социализма корейского типа", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, в последнее время отмечались упущения в деле идеологического воспитания трудящихся и членов низовых партийных организаций.

"Даже если на пути вперед мы можем столкнуться с многочисленными трудностями и проблемами, ЦК партии уверен, что у нас сотни тысяч руководителей партийных ячеек, простых членов партии, преданных ее делу, убежденных бойцов за осуществление политики партии", - цитирует агентство слова лидера КНДР.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
КНДР назвала новые санкции ООН актом войныКНДР назвала новые санкции ООН актом войны
Пхеньян пообещал продолжать развитие собственной ядерной программы, чтобы "покончить с ядерной угрозой США"Подробнее
Глава конкурса "Мисс Америка" ушел в отставку из-за обнародованной перепискиГлава конкурса "Мисс Америка" ушел в отставку из-за обнародованной переписки
Руководители организации, проводящей конкурс, в письмах оскорбляли бывших и нынешних участниц, обсуждая их личную жизньПодробнее
Десятки людей погибли при пожаре в торговом центре на ФилиппинахДесятки людей погибли при пожаре в торговом центре на Филиппинах
Не менее 25 человек оказались запертыми в горящем зданииПодробнее
Заместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем годуЗаместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем году
Чиновник хочет дождаться выслуги, чтобы получить пенсиюПодробнее
Венесуэла выслала дипломатов двух странВенесуэла выслала дипломатов двух стран
Персонами нон-грата стали граждане Бразилии и КанадыПодробнее
Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России и отпустилиЯценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России и отпустили
Пресс-секретарь бывшего украинского премьера заявила, что аналогичная процедура возможна и при вылетеПодробнее
Порошенко пообещал использовать американское летальное оружие для защитыПорошенко пообещал использовать американское летальное оружие для защиты
Украинский президент получил от госсекретаря США подтверждение, что Вашингтон поставит Киеву летальные оборонительные вооруженияПодробнее
При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человекПри пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек
Как сообщают СМИ, погибло одно животное, еще четыре пропали Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 18 декабря5 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области6 фото
22 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президентыВ миреКНДР назвала новые санкции ООН актом войныВ миреЗаместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем годуВ миреВенесуэла выслала дипломатов двух странВ миреЯценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России и отпустилиСпортАлина Загитова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Полиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в Москве

Полиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в МосквеКак отметили в столичном главке, примерно половина из них журналисты Подробнее

В Лермонтовском сквере в Москве собрались участники несогласованной акции

Шестерых пострадавших в ДТП в Коми доставили в больницу Сыктывкара

Максим Сурайкин выдвинут кандидатом в президенты РФ от "Коммунистов России"

Внепланово севший в Хабаровске лайнер из Вашингтона вылетел в Сеул

Две женщины погибли под колесами поезда в Подмосковье

Полиция подтвердила смерть пассажира с севшего в Хабаровске самолета

Источник сообщил о смерти пассажира севшего в Хабаровске лайнера Korean Air

Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты

Пассажира с плохим самочувствием из лайнера Korean Air доставили в больницу Хабаровска

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким показателям

В Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты

В Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президентыТакие же встречи были организованы в Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Красноярске Подробнее

В некоторых районах Москвы за ночь выпало 5 см снега

Во Франции для безопасности в праздники привлекут около 100 тыс. полицейских

В Москве пообещали пресечь несогласованную акцию в Лермонтовском сквере

Стюардесса выпала из самолета при закрытии двери в аэропорту "Внуково"

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru