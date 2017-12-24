Лидер КНДР призвал бороться с антисоциалистическими явлениями

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - К неустанной борьбе с "антисоциалистическими элементами" и явлениями призвал северокорейский руководитель Ким Чен Ын на партийной конференции в Пхеньяне.

Он заявил, что в партийных организациях необходимо повести "революционное наступление" на антисоциалистические проявления в парторганизациях и трудовых коллективах, активизировать воспитание в духе "защиты социализма корейского типа", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, в последнее время отмечались упущения в деле идеологического воспитания трудящихся и членов низовых партийных организаций.

"Даже если на пути вперед мы можем столкнуться с многочисленными трудностями и проблемами, ЦК партии уверен, что у нас сотни тысяч руководителей партийных ячеек, простых членов партии, преданных ее делу, убежденных бойцов за осуществление политики партии", - цитирует агентство слова лидера КНДР.