В Египте 12 млн человек высказались за выдвижение нынешнего президента на новый срок

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сторонники нынешнего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси собрали 12 млн подписей за выдвижение его кандидатуры на новый четырехлетний президентский срок, сообщило агентство Associated Press.

Сам президент пока не заявлял, что готов повторно баллотироваться на должность на выборах, которые запланированы на 2018 год.

Как отмечает AP, победа ас-Сиси на выборах 2018 года, если он согласится в них участвовать, является "практически предрешенным результатом", поскольку он пользуется достаточно широкой поддержкой населения.

Действующий президент пришел к власти в 2014 году на волне переворота против президента Мохаммеда Мурси, представлявшего радикальную исламистскую партию "Братья мусульмане".