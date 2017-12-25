Запущенная повстанцами-хуситами ракета упала возле столицы Йемена

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы осуществили неудачный пуск боевой ракеты со своих позиций около столицы Йемена Саны. Об этом сообщает в понедельник телеканал Al Arabiya.

В результате ракета упала возле Саны, причем по некоторым данным, место падения пришлось на жилой район. На данный момент данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Al Arabiya отмечает, что накануне повстанцам также не удалось запустить ракету из района Эль-Байда по позициям их противников в провинции Мариб.

19 декабря возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда. Кроме того, 4 ноября тоже была перехвачена ракета, запущенная с территории Йемена по аэропорту в Эр-Рияде.

Позже США обвинили Тегеран в поставках йеменским повстанцам баллистических ракет.