Канада объявила посла Венесуэлы персона нон грата

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Христя Фриланд в понедельник объявила о том, что Оттава не желает более принимать посла Венесуэлы и включает его в список нежелательных лиц в связи с действиями венесуэльских властей в отношении временного поверенного в делах Канады в Венесуэле.

"В ответ на действия режима Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ), я объявляю, что посол Венесуэлы (ранее уже отозванный - ИФ)... больше не допускается в Канаду. Также я объявляю поверенного в делах Венесуэлы персона нон грата", - говорится в заявлении министра.

Каракас 23 декабря объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и временного поверенного в делах Канады в Венесуэле. В частности, власти Венесуэлы обвинили поверенного в делах Канады в том, что он "постоянно грубо и оскорбительно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы".