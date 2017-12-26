Главные новости
ЭкономикаMorgan Stanley заявил о вероятности обнуления курса биткойнаКультураУмер Владимир ШаинскийВ РоссииИнициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президенты
В мире

Четырех человек задержали в Роттердаме по подозрению в причастности к терроризму

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландская полиция задержала в Роттердаме четырех человек по подозрению в связях с террористами, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на прокуратуру страны.

"У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на возможную атаку. Но в целях предотвращения террактов прокуратура и полиция не допускает риска. Любого намека достаточно для вмешательства", - говорится в заявлении прокуратуры.

Полиция провела задержание еще в воскресенье. Среди задержанных - один подданный Швеции и трое подданных Нидерландов.

Информацию о возможной причастности подданного Швеции к терроризму нидерландские власти получили от иностранных правоохранительных органов, его задержали спустя некоторое время после приезда из Стокгольма в Нидерланды.

Все задержанные находятся под стражей для дальнейших допросов.

Также полиция провела обыски в нескольких домах, однако не обнаружила там оружия или взрывчатых веществ.

Теги: Роттердам
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ сообщили о "горячей линии" США и Китая по ситуации на Корейском полуостровеСМИ сообщили о "горячей линии" США и Китая по ситуации на Корейском полуострове
Южнокорейская пресса предупреждает о растущей возможности вооруженного конфликтаПодробнее
С Байконура стартует ракета-носитель с первым ангольским спутникомС Байконура стартует ракета-носитель с первым ангольским спутником
Запуск переносили несколько разПодробнее
Москва попросила Францию отпустить Керимова на родину под российские гарантии его явки в судМосква попросила Францию отпустить Керимова на родину под российские гарантии его явки в суд
Это связано с необходимостью его возвращения к работе в качестве представителя законодательного органа власти от ДагестанаПодробнее
Американские военные отчитались о рождественском путешествии Санта-КлаусаАмериканские военные отчитались о рождественском путешествии Санта-Клауса
Он подарил подарки в девяти российских городах, побывал в Йемене и КНДР, но не посетил СириюПодробнее
Гватемала объявила о переносе своего посольства в ИерусалимГватемала объявила о переносе своего посольства в Иерусалим
Ранее эта страна поддержала решение США в Генассамблее ООНПодробнее
Украина начнет вводить биометрический контроль на границе с Россией с 27 декабряУкраина начнет вводить биометрический контроль на границе с Россией с 27 декабря
Необходимой аппаратурой сначала оборудуют "места вероятного нелегального пересечения границы"Подробнее
КНДР назвала новые санкции ООН актом войныКНДР назвала новые санкции ООН актом войны
Пхеньян пообещал продолжать развитие собственной ядерной программы, чтобы "покончить с ядерной угрозой США"Подробнее
Глава конкурса "Мисс Америка" ушел в отставку из-за обнародованной перепискиГлава конкурса "Мисс Америка" ушел в отставку из-за обнародованной переписки
Руководители организации, проводящей конкурс, в письмах оскорбляли бывших и нынешних участниц, обсуждая их личную жизньПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото
25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMorgan Stanley заявил о вероятности обнуления курса биткойнаКультураУмер Владимир ШаинскийВ РоссииИнициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президентыЭкономикаСуд Башкирии утвердил мировое соглашение между Роснефтью и "Системой"В РоссииПесков посоветовал проверить законность призывов Навального к бойкоту выборовМоскваГоспитализирован водитель съехавшего в подземный переход автобуса

США отказались от предложения РФ совместно вести разведку в Сирии

Посольство РФ в США пообещало помощь родственникам Владимира Шаинского

На Транссибирской магистрали в Забайкалье восстановлено движение

Житель Петербурга попытался сбыть в Адыгее несколько килограммов экстази

Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею

Чемпионат проходит в США Подробнее

Таджикистан поставил цели на время председательства в СНГ

Мелания Трамп разрешила спилить 200-летнюю магнолию на лужайке Белого дома

США внесли в санкционный список еще двух представителей властей КНДР

Вексельберга не заинтересовали евробонды Минфина

ВС РФ обновил правила применения закона об ОСАГО. Обзор

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Умер Шаинский, Путин выдвинут в президенты, курс биткойна может обнулиться Подробнее

Поток туристов в Великобританию в 2017 году оказался рекордным

Путин встретился с президентом Молдавии

Террористы сбили над провинцией Хама самолет ВВС Сирии

В Средиземном море спасли более 250 нелегалов

Итоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировал

Итоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировалУходящий год ознаменовался поочередным "удочерением" Центробанком сразу трех частных банковских групп Подробнее

Криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко не найдено

Серебренникова не пустили на премьеру "Нуреева" по решению следователя

Фотохроника 26 декабря

Фотохроника 26 декабря6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru