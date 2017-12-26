Четырех человек задержали в Роттердаме по подозрению в причастности к терроризму

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландская полиция задержала в Роттердаме четырех человек по подозрению в связях с террористами, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на прокуратуру страны.

"У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на возможную атаку. Но в целях предотвращения террактов прокуратура и полиция не допускает риска. Любого намека достаточно для вмешательства", - говорится в заявлении прокуратуры.

Полиция провела задержание еще в воскресенье. Среди задержанных - один подданный Швеции и трое подданных Нидерландов.

Информацию о возможной причастности подданного Швеции к терроризму нидерландские власти получили от иностранных правоохранительных органов, его задержали спустя некоторое время после приезда из Стокгольма в Нидерланды.

Все задержанные находятся под стражей для дальнейших допросов.

Также полиция провела обыски в нескольких домах, однако не обнаружила там оружия или взрывчатых веществ.