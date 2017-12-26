Путин встретился с президентом Молдавии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон провели краткую двустороннюю встречу "на полях" неформального саммита стран СНГ.

Встреча лидеров проходила в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Ранее сообщалось, что во встрече, кроме Путина и Додона, должны были принять участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На саммите лидеры собирались "подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях".