Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывшего начальника Следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко задержали по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого. Сейчас Крамаренко определяют меру пресечения.

- США отказались от предложения РФ совместно вести разведку против террористических группировок в Сирии. Об этом рассказал начальник Генштаба РФ.

- Россия выделила Турции кредит на покупку зенитно-ракетных систем С-400, который покроет больше половины стоимости.

- Сборная России проиграла команде Чехии на молодежном чемпионате мира.