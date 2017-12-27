Три американских города подали в суд на Пентагон

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Три больших американских города подали в суд на министерство обороны США за то, что большое количество обслуживающего персонала ведомства с запретом на ношение оружия не занесены в специальную базу данных, сообщило агентство Associated Press.

Среди подателей Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия. В заявлении говорится, что военные разрушают систему сбора информации о ношении оружия, и это могло послужить причиной расстрела 26 человек в Техасе в ноябре.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ошибка министерства обороны привела к убийству невинных людей, а оружие попало в руки преступников.

Иск подан в федеральный суд города Александрия, штат Вирджиния. Ранее военные чиновники признавали проблемы с ведение отчетности. Во вторник пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать иск по существу.