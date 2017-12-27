Военные самолеты стали реже летать над Балтикой с выключенными транспондерами

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Число пролетающих над Балтийским морем самолетов ВКС России и стран НАТО с выключенными транспондерами сократилось за уходящий год почти в два раза. Об этом пишет в среду финская газета Keskisuomalainen со ссылкой на штаб ВВС Финляндии.

В 2017 году число пролетающих над Балтикой самолетов без опознавательных сигналов составило 25%, в то время как в 2016 году их было 42%, а в 2015 году - 56%, отмечает газета.

Вопрос о полетах военных самолетов с выключенными транспондерами неоднократно обсуждался в политических кругах и СМИ государств Балтийского моря.

Его поднял и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в 2016 году.

"Тема улучшения безопасности полетов над Балтийским морем была поднята на политическом уровне и инициатива нашла позитивный отклик. Чрезвычайно важно, что на совете НАТО-Россия она была рассмотрена в положительном свете. Именно безопасность полетов стала делом, где России и НАТО нашли общий язык", - приводит издание высказывания президента Финляндии.

Работа по усилению безопасности полетов, по его словам, должна быть продолжена.