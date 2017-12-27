Найден прорвавшийся через российско-финскую границу автомобиль

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные, прорвавшиеся через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, бросили микроавтобус, ведутся их поиски, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Автомобиль найден. Есть понимание того, кто это сделал, ведутся поиски", - сказал собеседник агентства, не сообщив, находилось ли что-нибудь в микроавтобусе.

Как сообщалось, ранее в среду неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка, в ходе конфликта пострадал сотрудник таможни.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) отметили, что таможенник не получил серьезных ранений. В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

Международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" воздержались от комментариев. Комментарием полиции и ГИБДД "Интерфакс" не располагает.