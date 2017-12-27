Более 650 индийских моряков пропали без вести после циклона "Окхи" в начале декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Местонахождение свыше 660 индийских моряков остается неизвестным после того, как циклон "Окхи" в начале декабря обрушился на южное побережье Индии и на некоторые районы Шри-Ланки, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на данные индийских властей.

СМИ отмечают, что глава Минобороны Индии Нирмала Ситараман, выступая в парламенте страны, заявила, что 661 моряков до сих пор не найдены. Однако министр не сказала, что они могли погибнуть.

По информации СМИ, из-за циклона "Окхи" погибли 250 человек, а в соседней Шри-Ланке стихия унесла жизни 27 человек.

Основной удар стихии пришелся на индийский штат Керала. Шторм повредил более 1 тыс. строений, 74 постройки были полностью уничтожены.