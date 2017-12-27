Порошенко отметил роль Меркель и Макрона в обмене пленными в Донбассе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В среду вечером в Краматорске президент Украины Петр Порошенко встретил колонну автобусов с освобожденными в рамках обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Встреча транслировалась в фейсбуке Порошенко в среду вечером.

"Именно усилиями Ангелы Меркель (канцлера Германии - ИФ) и Эммануэля Макрона (президента Франции - ИФ), большой нашей команды стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами", - сказал президент.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лёта. И через час - самолет в Киев, где вас встречают родные", - Добавил Порошенко.

Вместе с президентом Украины на встрече освобожденных украинцев присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции на Украине Изабель Дюмон и представитель посольства Германии.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в фейсбуке отметил, что встреча с освобожденными украинцами произошла неподалеку от линии соприкосновения. "Президент поблагодарил всех освобожденных украинцев за стойкость: мы боролись, боремся и будем бороться, пока не освободим всех", - написал он.

Как сообщалось, в ходе состоявшегося в среду днем обмена были освобождены 73 украинца, другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами конфликта в Донбассе с 2015 года.

Как ожидается, Киев и самопровозглашенные республики Донбасса могут провести второй этап масштабного обмена в формате "74 на 29".