Ирак на два месяца продлил запрет на международное авиасообщение с Курдистаном

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Ирака приняло решение продлить действие запрета на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном еще на два месяца, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".

Нынешние ограничительные меры должны были действовать до 29 декабря, однако с учетом последнего решения иракских властей они останутся в силе до 28 февраля 2018 года.

"Это прискорбно, что иракское правительство приняло такое решение тогда, как мы ожидали переговоров, чтобы начать решать эти проблемы", - приводит телеканал слова министра транспорта Иракского Курдистана Мавлуда Бавамурада.

29 сентября вступил в силу запрет Главного управления гражданской авиации Ирака, предписывающий прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании. Эти меры последовали после прошедшего 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана, который в Багдаде не признали.