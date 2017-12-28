Что случилось этой ночью: четверг, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве задержан бывший владелец "Меньшевика" Илья Аверьянов, накануне открывший стрельбу на территории фабрики и смертельно ранивший охранника. Ему удавалось скрываться почти сутки, в городе был объявлен план "Сирена".

- Космический грузовик "Прогресс МС-06" успешно отстыковался от МКС в 04:03. Корабль доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных экспериментов.

- Госдеп США рекомендовал американцам, находящимся в Петербурге, не посещать район рядом с магазином "Перекресток", где накануне произошел взрыв. В целях обеспечения личной безопасности гражданам Америки также посоветовали следить за сообщениями СМИ.

- Барак Обама и Хиллари Клинтон, согласно данным опросов, вызывают наибольшее восхищение американцев. В рейтинге мужчин президент США Дональд Трамп лишь на втором месте; на третьем - папа римский.