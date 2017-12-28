Южная Корея не согласилась с условиями договора с Японией о "женщинах для утешения"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин счел неработоспособным соглашение от 2015 года с Японией относительно так называемых "женщин для утешения", которые были обязаны работать в борделях японской армии в годы Второй мировой войны.

По мнению южнокорейского лидера, заявление которого цитирует "Ренхап", соглашение имеет множество недостатков и не может решить проблемы, которые существуют во взаимоотношениях двух стран.

"Это противоречит установленным универсальным принципам международных сообществ по трактованию истории и, что самое главное, это политическое соглашение, которое не принимает во внимание интересы самих жертв и граждан", - считает Мун Чжэ Ин.

"Вместе с гражданами я, как президент, еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос "женщин для утешения" не может быть решен через этот договор", - заявил южнокорейский лидер.

Его комментарий появился на следующий день после заявления правительства страны о том, что соглашение, предусматривающее выделение средств "женщинам для утешения" со стороны Японии, не принимает во внимание чувства бывших секс-рабынь.

В ответ на это министр иностранных дел Японии Таро Коро заявил, что двусторонние отношения станут нерегулируемыми, если Сеул не примет условия договора.

"Если правительство Южной Кореи попытается ​пересмотреть условия соглашения, которое уже вступило в силу, отношения между Сеулом и Токио выйдут из-под контроля, а это недопустимо", - считает Коро.

Соглашение было подписано Пак Кын Хе, предшественницей Мун Чжэ Ина, по условиям которого Япония приносила извинения жертвам и перечисляла $8,8 млн в фонд помощи "женщинам для утешения".

Действующий президент Южной Кореи неоднократно заявлял, что не исключает пересмотра условий договора, а также что граждане страны не одобряют это соглашение.