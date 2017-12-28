Давшее крен судно "Механик Ярцев" добралось на буксире в британский порт

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российское грузовое судно "Механик Ярцев", давшее на этой неделе сильный крен, в четверг прибыло на буксире к порту британского города Саутгемптон, свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы (AIS).

По ее информации, "Механик Ярцев" прошел по проливу Солент и в настоящее время находится в порту и заходит в сухой док.

Ранее в пятницу британское агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило в твиттере, что российское судно движется к саутгемптонскому сухому доку имени короля Георга V. Его сопровождают буксир, лоцманское судно и патрульный катер.

Накануне вечером сообщалось, что в Саутгемптоне ведут подготовительные работы, чтобы "Механик Ярцев" смог в четверг войти в порт. Также отмечалось, что команда корабля в безопасности, судно стабильно стоит на якоре, а часть груза, смытого за борт, может вынести на берег.

О проблемах, возникших у российского судна, стало известно во вторник вечером. "Механик Ярцев" вышел из Риги и направлялся в Северную Ирландию.