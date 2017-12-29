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Ангар с автозапчастями загорелся на юго-западе Москвы

Есть обновление от 00:39

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре в ангаре на юго-западе Москвы, однако уточнили адрес происшествия.

"Происходит горение ангара по адресу: ул. Б. Черемушкинская д.25 стр.112 (ЮЗАО). Оперативно прибывшие подразделения на месте. Производится тушение. Площадь пожара предварительно составляет 1000 кв. м",- сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что пожар возник на Севастопольском проспекте.

По данным источника, со слов администрации объекта, в ангаре хранятся автомобильные запчасти, преимущественно из пластика. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги: Россия, Москва
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