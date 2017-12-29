Жертвами пожара в Нью-Йорке стали 12 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей, мере 12 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщил журналистам мэр города Билл Де Блазио.

Агентство Associated Press приводит слова представителя мэрии, который сказал, что точное число жертв еще не установлено, оно "будет расти, это ужасно".

Пожар возник в пятиэтажном доме, не оборудованном лифтом. В борьбе с огнем принимало участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован, информирует Associated Press.