Что случилось этой ночью: пятница, 29 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка. Условия для получения выплаты — родители должны постоянно проживать на территории РФ.

- Парламент Великобритании потребовал от Facebook и Twitter предоставить информацию о том, как Россия, используя соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). В противном случае Лондон пригрозил компаниям санкциями.

- США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану. Совместные команды будут заниматься разрушением связей Ирана с "Хезболлой", а также ядерной и ракетной программами этой страны.

- Команда России победила сборную Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею. Это первая победа команды на турнире.