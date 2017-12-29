Собирающимся поехать на ОИ в Пхенчхан россиянам напомнили о птичьем гриппе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает россиян, планирующих посетить Олимпийские игры в Пхёнчхане в феврале будущего года, о неблагополучной ситуации с птичьим гриппом в Южной Корее.

"В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла)",- говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.

"По состоянию на 20 декабря текущего года выделено несколько штаммов высокопатогенного птичьего гриппа H5N6, случаев заболевания среди людей не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что Пхёнчхан расположен в горной местности на севере Южной Кореи, где в зимний период года характерными инфекциями являются вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии.

В ведомстве советуют лицам, планирующим поездку в Южную Корею, быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках, не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы.

Кроме того, не стоит иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных, употреблять продукты птицеводства, не прошедшие термическую обработку, и сырые яйца, не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли и чаще мыть руки водой с мылом.

"При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения", - говорится в сообщении.

XXIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане состоятся с 9 по 25 февраля.