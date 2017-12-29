За 2017 год в ДНР погибли 278 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - За год в самопровозглашенной Донецкой народной республике погибли 278 человек, почти 600 человек получили ранения, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Среди погибших 247 военнослужащих и 31 мирный житель, в том числе двое детей в возрасте до 18 лет, добавили в ДНР.

"С 1 января по 28 декабря 2017 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 595 человек, среди которых 361 военнослужащий республики и 234 мирных жителя, в том числе 14 детей в возрасте до 18 лет", - сказал представитель аппарата.

В Донбассе в ночь на 23 декабря вступило в силу "новогоднее перемирие".