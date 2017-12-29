Обвинявшегося по делу о событиях 2 мая в Одессе россиянина снова арестовали

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Одессы в пятницу арестовал до 18 января бывшего обвиняемого по делу о событиях 2 мая (в части событий на Греческой площади) россиянина Евгения Мефедова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", решение было принято на закрытом заседании. Журналисты смогли присутствовать в зале суда только во время оглашения результатов рассмотрения ходатайства прокуратуры о взятии Мефедова под стражу.

14 декабря Приморский райсуд Одессы выпустил Мефедова из-под стражи по делу о событиях 2 мая 2014 года. Как пояснили агентству "Интерфакс" в прокуратуре Одесской области, речь шла о мере пресечения в рамках объединенного уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.14, ч.1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины, которое ведет управление СБУ в Одесской области.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова - ИФ) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых... (в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей - ИФ)", - отметили в прокуратуре.

Позднее стало известно, что Мефедова не обменяли на украинских заложников, а вместе с еще 15 россиянами, по одной версии, должны передать России по линии Министерства иностранных дел, а по другой, обменять на граждан Украины, удерживаемых не на территории неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, а на территории РФ.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.