Глава британской комиссии по инфраструктуре ушел в знак протеста

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Лорд Эндрю Адонис, председатель национальной комиссии по инфраструктуре при правительстве Великобритании подал в отставку в знак протеста против позиции премьер-министра Терезы Мэй по переговорам о Brexit, сообщила The Guardian . Чиновник обратился к главе правительства с открытым письмом.

По мнению Адониса, Мэй переговорный процесс по Brexit - это "опасный популистский и националистический спазм, достойный Дональда Трампа". Он назвал премьера "голосом Ukip" (правой партии, целью которой был выход страны из Евросоюза - ИФ). Такая политика должна оставить Британию в изоляции. Адонис заявил, что страна должна выйти из Евросоюза по итогам референдума 2016 года, однако ей не следует разрывать естественные политические и торговые связи с Европой.

Комиссия, которой руководил Адонис, дает правительству рекомендации по планированию и строительству ключевых объектов инфраструктуры. Среди них новая высокоскоростная железнодорожная магистраль HS2 и строительство миллиона жилых домов в районе Оксфорда, Кембриджа и Милтон-Кейнс.

В середине декабря британский парламент получил право вето в решении о Brexit, что ослабляет переговорные позиции лично Терезы Мэй.