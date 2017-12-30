Госдеп призвал Россию убедить Асада расширить гуманитарные акции

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США призвал Россию оказать влияние на сирийские власти с целью добиться от них согласия на активизацию гуманитарной помощи страдающему населению.

"США приветствуют эвакуацию людей из Восточной Гуты, проведенную в последние 48 часов, которая давно назрела и которой ждали", - говорится в распространенном заявлении Госдепа. В нем, однако, отмечается, что США "обеспокоены" гуманитарной ситуацией в этом районе Сирии и считают, что власти должны дать разрешение на продолжение вывоза из него нуждающихся в медпомощи. Госдеп подчеркнул, что именно в настоящее время "Россия и мировое сообщество должны... оказать давление на режим Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) с целью добиться от него согласия на политическое урегулирование кризиса".

Как сообщалось, из Восточной Гуты, блокированной сирийскими правительственными войсками, в последние дни сотрудниками международного Красного Креста и сирийского Красного Полумесяца были эвакуированы 29 тяжелобольных. В медицинской помощи, по данным ООН, нуждаются около 500 человек.