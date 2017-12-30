Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Группировка "Исламское государство", запрещенная в России, взяла на себя ответственность за взрыв в петербургском магазине "Перекресток" в минувший четверг. Пока нет подтверждения этой информации из независимых источников.

- Телезрители определили победителя вокального конкурса "Голос". Им стал Селим Алахяров. Это уже шестой сезон шоу.

- Криптовалюта Ripple подорожала за день на 50% и стала второй по капитализации, уступая только биткойну.

- Министр обороны США Джим Мэттис сказал, что у Пентагона нет планов по расчленению Сирии.