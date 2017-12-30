Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении "режима тишины"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в период новогодне-рождественского перемирия за сутки были обстреляны шесть раз, в результате чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в субботу в пресс-центре штаба военной операции на юго-востоке Украины.

"В течение прошлых суток враг совершил шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов (. . .) В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике со своей стороны заявили, что ВСУ за прошедшие сутки продолжили нарушать режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты из минометов.

"По району населенного пункта Еленовка противник выпустил одну мину калибра 120-мм, а по району населенного пункта Верхнеторецкое нижнее - четыре мины калибром 82-мм, а также применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие",- заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, в ДНР соблюдали перемирие и ответный огонь не открывали.