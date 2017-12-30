Сирийская армия взяла под контроль семь населенных пунктов в провинции Хама

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительственные войска Сирии освободили от террористов несколько населенных пунктов в провинции Хама. Об этом сообщает в субботу агентство "САНА".

"Армейские подразделения совместно с силами союзников взяли под свой контроль населенные пункты Атшан, Аль-Хамдания, Ас-Салюмия, Ан-Насерия, Абу Омар, Маррак и Джеддуа на северо-востоке провинции Хама, уничтожив большое количество террористов", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что саперные подразделения "начали очистку освобожденных населенных пунктов от взрывоопасных предметов, заложенных террористами на дорогах и в домах жителей".