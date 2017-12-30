Трех женщин и двух детей освободили из захваченного отделения почты в Харькове

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Харькове из захваченного вооруженным мужчиной отделения "Укрпочты" освободили часть заложников, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - сообщил Цеголко на своей странице в фейсбуке в субботу.

По информации полиции, по состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить мужчину отпустить двух детей и трех женщин, они сейчас в безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире телеканала "112.Украина" сообщил, что захватчик никаких требований не выдвигает и сообщает о том, что в настоящее время "будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования".

"Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос - в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - добавил Бех.

Начальник Харьковской областной полиции также добавил, что точное количество заложников уточняется.

Между тем, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в данный момент правоохранительных увеличили радиус оцепления места происшествия до порядка 100 метров. Внутри оцепленного периметра находится несколько пожарных машин.

Представители полиции и СБУ ведут переговоры.

Тем временем, по факту захвата заложников в отделении "Укрпочты" открыто уголовное производство, сообщает областная полиция.

"Следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении МВД Украины на странице в фейсбуке в субботу. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в субботу, 30 декабря, в 14:40 на номер "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове, вошел человек в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц отделения сообщила мужу, который оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Мужчина забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. По информации полиции, в почтовом отделении находились девять взрослых и двое детей.