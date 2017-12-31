Обезвредить захватившего людей на почте в Харькове мужчину помогла одна из заложниц

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Одна из женщин, захваченных в заложницы в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла спецназу попасть в здание, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", - сказал Данильченко журналистам в субботу вечером.

По его словам, все заложники здоровы, сними работают психологи. "Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", - добавил он.

Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались четыре человека из девяти взрослых и двух детей, захваченных изначально.

"Остался парень, посетитель был этого отделения, и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие", - сказал Бех.

Как уточнил ранее советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, мужчина, решивший ограбить почту, не успел скрыться от приехавшей быстро полиции и поэтому решил взять заложников - взрослых и двух детей.