В Кении при столкновении автобуса с грузовиком погибли 30 человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье утром в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении 30 человек погибли и 16 получили травмы, сообщают западные СМИ.

Авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.

СМИ отмечают, что шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.