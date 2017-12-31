Южная Корея задержала судно под панамским флагом из-за подозрений в перевозке нефти в КНДР

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи задержали ходившее под флагом Панамы грузовое судно KOTI в связи с подозрениями в том, что на нем доставлялась нефть в КНДР, сообщает в воскресенье южнокорейский телеканал YTN.

Задержанное еще 21 декабря судно находится в порту Пхёнтхэк-Танджин (провинция Кёнгидо), отмечает телеканал. Большую часть экипажа составляют граждане КНР и Мьянмы. Другие подробности власти сообщать отказались.

YTN напоминает, что это второе судно, которое попало в поле зрение южнокорейского правительства в связи с возможным нарушением санкций ООН против КНДР. Так, в пятницу власти объявили, что 24 ноября задержали судно Lighthouse Winmore под флагом Гонконга, которое, по мнению Сеула, 16 октября, находясь в международных водах, перегрузила значительный объем нефти на северокорейское судно.

Телеканал отмечает, что принятая СБ ООН резолюция 2397, в частности, позволяет задерживать и досматривать суда, которые подозревают в осуществлении запрещенной деятельности с КНДР.