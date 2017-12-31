Иранский парламент экстренно соберется 1 января из-за акций протеста в стране

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Камаль Дехкан Фирузабади в воскресенье заявил, что меджлис проведет экстренное заседание в понедельник из-за "инцидентов" в ряде иранских городов.

"Официальные лица обсудят методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты", - приводит его слова иранское новостное агентство ИРНА.

В четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации проходили в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось и о демонстрациях в поддержку властей страны.

Власти ранее подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что накануне два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд в провинции Лурестан.

Кроме этого, появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки.

Однако СМИ передают, что часто трудно проверить поступающую с мест событий информацию из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенных властями.