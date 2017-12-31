Осужденного за работу на спецслужбы РФ жителя Эстонии освободили досрочно

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии Тартуский уездный суд досрочно освободил из тюрьмы 34-летнего местного жителя Максима Груздева, приговоренного к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Во время испытательного срока М.Груздеву будет запрещено общаться с наказывавшимися в уголовном порядке лицами, а также с сотрудниками российских спецслужб, сообщил в воскресенье портал телерадиовещания ERR со ссылкой на представителя суда.

Суд счел освобождение М.Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.

По мнению суда, маловероятно, что Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью. Суд также считает важным, что, в отличие от большинства заключенных, у Груздева нет проблем ни с алкоголем, ни с наркотиками.

В первые полгода он будет находиться на свободе под электронным наблюдением. До 2 октября 2019 года - окончания действия испытательного срока - Груздев должен будет отмечаться в службе уголовного надзора.

В законную силу решение Тартуского уездного суда должно вступить в силу в начале следующего года при условии, что никто его не оспорит.

В феврале 2016 года Груздев был приговорен к четырем годам лишения свободы. Тартуский уездный суд признал его виновным в преступлениях, направленных против эстонского государства. По версии обвинения, российские спецслужбы завербовали занимавшегося контрабандой сигарет Груздева во второй половине 2013 года в Псковской области.

По данным обвинения, он предоставлял россиянам информацию о деятельности сотрудников Полиции безопасности (КаПо) и участвовал в агентурно-оперативных операциях российских спецслужб.