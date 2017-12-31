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Комиссия по нацбезопасности иранского парламента проведёт заседание

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU -

В понедельник Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"В связи с недавними событиями в некоторых иранских городах, в понедельник во второй половине дня состоится заседание с участием соответствующих должностных лиц", - приводит ИРНА слова заместителя председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Камала Дехгана Фирузабади.

"Должностные лица должны обсудить пути предотвращения подобных инцидентов", - отметил К.Фирузабади.

За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

В понедельник Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"В связи с недавними событиями в некоторых иранских городах, в понедельник во второй половине дня состоится заседание с участием соответствующих должностных лиц", - приводит ИРНА слова заместителя председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Камала Дехгана Фирузабади.

"Должностные лица должны обсудить пути предотвращения подобных инцидентов", - отметил К.Фирузабади.

За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

В понедельник Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"В связи с недавними событиями в некоторых иранских городах, в понедельник во второй половине дня состоится заседание с участием соответствующих должностных лиц", - приводит ИРНА слова заместителя председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Камала Дехгана Фирузабади.

"Должностные лица должны обсудить пути предотвращения подобных инцидентов", - отметил К.Фирузабади.

За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

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Комиссия по нацбезопасности иранского парламента проведёт заседание

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