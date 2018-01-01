Во французском Страсбурге 20 человек получили травмы из-за взрывов петард

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимум 20 человек получили травмы, когда взрывали петарды в ночь на понедельник во французском городе Страсбург, сообщают местные СМИ.

При этом трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Врачи пояснили, что основная часть любителей петард, которым потребовалась медпомощь, получили травмы рук. Более половины пациентов - люди, возраст которых от 12 до 17 лет.

Ожидается, что позже в понедельник в МВД Франции получат данные о том, сколько людей по всей стране в новогоднюю ночь обратились за помощью к врачам из-за связанных с петардами несчастных случаев.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов Москвы поступили 23 человека с травмами от запуска петард. По словам собеседника агентства, младшему из пострадавших - пять лет, старшему - 49.