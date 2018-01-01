Полиция насчитала тысячу участников шествия националистов в Киеве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Количество участников факельного шествия в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры увеличилось до 1 тыс. человек, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"По состоянию на сейчас количество участников увеличилось до одной тысячи человек", - сказал он в комментарии "Интерфаксу-Украина" в понедельник вечером.

Как передает корреспондент агентства, участники шествия с зажженными факелами следуют по центру столицы - от памятника Шевченко до площади Независимости.

Автомобильное движение по ходу движения колонны - на бульваре Шевченко и улице Крещатик - перекрыто. Пиротехники проверяют все припаркованные вдоль дорог автомобили и урны.

Акция проходит мирно.

По данным Нацполиции, всего в честь дня рождения Бандеры запланировано проведение 54 мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них будут обеспечивать 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.