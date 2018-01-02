Сеул пригласил Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношений

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сеул во вторник предложил Пхеньяну провести 9 января встречу на высоком уровне и обсудить пути улучшения отношений, сообщает южнокорейское министерство по делам объединения.

"Мы надеемся, что Юг и Север смогут сесть друг напротив друга и обсудить участие Северной Кореи в (Олимпийских) Играх в Пхенчхане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес и направленные на улучшение межкорейских отношений", - заявил глава ведомства Чо Мен Ген.

В новогоднем обращении к народу КНДР лидер страны Ким Чен Ын повторил, что Пхеньян завершил формирование ядерных сил.

При этом Ким Чен Ын отметил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимней Олимпиаде, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля.

Власти Южной Кореи в свою очередь поприветствовали это заявления КНДР.