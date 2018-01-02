Киев и ДНР обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины" в Донбассе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Украинские военные за сутки три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявляют в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая и Сосновское", - сказал представитель оперативного командования ДНР журналистам во вторник.

В свою очередь пресс-центр штаба проведения силовой операции в Донбассе заявил, что позиции украинских военных были обстреляны за сутки пять раз. Ни один украинский военный не ранен, говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке.

На луганском направлении, по данным пресс-центра, противник вел огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На донецком направлении самая активная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, по данным Киева, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение, из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские опорные пункты неподалеку от Водяного. В районе Верхнеторецкого противник выпустил в сторону укреплений ВСУ более десяти мин калибра 82-мм и вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, сообщают украинские военные.