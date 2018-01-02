Исламабад возмутили слова Трампа о поддержке террористов Пакистаном

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посол Соединенных Штатов в Исламабаде Дэвид Хейл вызван в МИД Пакистана для объяснений в связи с недавним твитом президента США Дональда Трампа, в котором он назвал эту страну "безопасным прибежищем для террористов", сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"США по глупости выделили за последние 15 лет Пакистану более $33 млрд в качестве помощи, а они нам не дали ничего кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют безопасное прибежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, помощи (от них) немного. Хватит!" - написал Трамп в своем твиттере накануне.

Ожидается, что реакция Исламабада на эти высказывания президента США будет обсуждаться позже во вторник на встрече пакистанского премьер-министра Шахида Аббаси с членами правительства, а также с представителями Комитета национальной безопасности.

Ответ Трампу готовит и МИД Пакистана. "Мы скоро ответим на твит Трампа. Мы дадим миру возможность узнать правду и отличить факты от вымысла", - заявил глава ведомства Хаваджа Асиф.

В ноябре агентство "Анадолу" со ссылкой на данные Антитеррористической коалиции исламских стран сообщало, что за последние пять лет в результате террористических актов в исламских странах были ранены или убиты более 200 тыс. человек. За этот период террористы своими атаками нанесли экономике этих стран ущерб в размере $348 млрд. Больше всего от терактов пострадали Ирак, Афганистан, Пакистан и Нигерия: более 70% жертв террористических атак пришлись на эти четыре государства.