Киев запросил у Москвы данные о задержании участника боевых действий в Донбассе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал он "Интерфаксу-Украина" во вторник.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Москве участника боевых действий на востоке Украины киевлянина Олега Негоды, который в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре.