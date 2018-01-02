Трамп заявил о наблюдении за ситуацией в Иране

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста.

"Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!" - написал он в своем микроблоге в твиттере.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their "pockets." The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.

Между тем, также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана шесть дней назад, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.

Ранее во вторник сообщалось, что в Тегеране в связи с беспорядками были задержаны не менее 450 человек.