В Грузии 44 человека пострадали из-за взрывов новогодней пиротехники

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Из-за травм, полученных в результате неосторожного использования пиротехники, в новогодние дни в медицинские учреждения Тбилиси поступили 44 человека, половина из госпитализированных - дети и подростки, сообщает во вторник Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации пресс-службы срочной медицинской помощи грузинской столицы, у пострадавших в основном зафиксированы повреждения верхних конечностей и ожоги лица и рук. Среди них оказались и те, кому из-за взрывов пиротехники и петард оторвало пальцы и потребовались операции на кистях рук. Троим из пострадавших пришлось ампутировать пальцы.

С аналогичными травмами в больницы городов Кутаиси и Батуми обратились 14 и 12 человек соответственно, в большинстве своем также дети и подростки, пострадавшие от неправильного использования пиротехники. Некоторым из них также потребовались срочные операции, сообщают грузинские телеканалы.

Между тем, еще перед новогодними праздниками Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обратилось к населению с просьбой быть повнимательнее с пиротехникой. В ведомстве рекомендовали перед запуском петард тщательно ознакомиться с инструкцией и не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.

Запуск петард в Новый год стал причиной нескольких ЧП и в России. В частности, от фейерверков в Москве пострадали 23 человека, в Южно-Сахалинске сгорела главная елка Сахалина, крупный район Владивостока оказался обесточенным, в Чебоксарах из жилого дома эвакуировали жильцов.