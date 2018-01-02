Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного выхода из соглашения по иранской ядерной программе, а также не исключает новые санкции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы безусловно сохраняем возможность в плане санкций в смысле подписания отказа (от соглашения - ИФ) позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.