Представитель Госдепартамента: США оценивают предложение Сеула провести межкорейскую встречу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - США в настоящее время оценивают ситуацию в связи с предложением Сеула провести межкорейскую встречу, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Это ситуация, которую мы все еще оцениваем в настоящий момент", - сказала она журналистам.

"Если две страны решили, что они хотят вести переговоры, это будет определенно их выбор. У нас очень крепкие отношения с Южной Кореей", - добавила она, отметив, что политика США, как и политика Республики Корея по отношению к КНДР не изменилась. "Обе страны поддерживают денуклеаризацию корейского полуострова", - подчеркнула Х.Нойерт.

Она предположила, что "Ким Чен Ын, возможно, пытается вбить какой-то клин между двумя странами, между США и Республикой Корея".

"Я могу заверить, что этого не произойдет. Мы очень скептически настроены к его искренности сесть за стол и начать переговоры", - отметила она.

В новогоднем обращении к народу КНДР лидер страны Ким Чен Ын отметил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля. Южнокорейская сторона предложила обсудить эту тему на переговорах высокого уровня, которые могут пройти 9 января.