В ДНР заявили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Трудовские, Спартак, по которым применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие", - сказал он.

В то же время пресс-центр штаба силовой операции украинских военных на юго-востоке страны сообщил, что ополченцы осуществили шесть обстрелов позиций украинских военных в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения. "Огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в среду утром.

Вблизи Авдеевки ополченцы якобы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого якобы применили против украинских военных минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь на подступах к Гнутовому, утверждается в сообщении.

Кроме того, из пехотного вооружения велся обстрел оборонительных укреплений украинских военных вокруг Водяного, утверждают в штабе.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сказали в пресс-центре.