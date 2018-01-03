Южная Корея и КНДР провели двусторонние телефонные переговоры

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Представители Южной Кореи и КНДР впервые за почти два года провели телефонные переговоры по восстановленной "горячей линии" связи, передает в среду агентство "Ренхап".

"Представитель Северной Кореи первый связался с Южной Кореей", - приводит агентство выдержки из заявления южнокорейского министерства объединения.

Ранее в Пхеньяне распорядились восстановить "горячую линию" связи в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

Деталей телефонного разговора сторон не приводится.

Ожидается, что еще одной темой переговоров между Пхеньяном и Сеулом может стать участие северокорейской сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся в феврале этого года.

Накануне Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января встречу на высоком уровне и обсудить пути улучшения отношений.