Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесли на 11 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", соответствующее решение было оглашено на заседании в среду. Решение о переносе рассмотрения этого вопроса связано с тем, что семь депутатов заявили о готовности взять Саакашвили на поруки, но не все они прибыли в суд.

5 декабря Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили на время проведения расследования. Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генпрокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.